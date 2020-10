Escapadinha entre atrizes amigas gera onda de críticas

01:30

André Filipe Oliveira

O último fim de semana revelou-se um escape para Margarida Vila-Nova, que reuniu na sua propriedade em Estremoz, no Alentejo, as amigas de longa data, entre elas Maria João Bastos, Inês Castel-Branco, Madalena Brandão, Cleia Almeida e Diana Costa e Silva."Servimos amor, acompanhado de muita amizade. Sobremesa admiração e respeito. Entrada muitas gargalhadas", apontou a anfitriã nas redes sociais. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas. Bastaram poucos minutos após a partilha de imagens desta reunião para que alguns seguidores se insurgissem, tudo devido ao surto de novos casos de Covid-19. "Não pode haver mais de cinco pessoas... Olha os ajuntamentos", alertou uma admiradora. "Então e o Covid meninas? Onde está o exemplo?", questionou outra fã, indignada.Ao que o CM conseguiu apurar, esta reunião de amigas teve como objetivo celebrar o aniversário da atriz Diana Costa e Silva que completou, este domingo, 41 anos. As estrelas da ficção nacional decidiram abrir uma exceção ao isolamento nas respetivas casas e restrições impostas pela pandemia para celebrar a amizade e, também, a luta de Madalena Brandão contra a Covid-19, que durou mais de um mês.