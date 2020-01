Espanhóis encantados com mudança de Letizia

É um momento de viragem para a família real espanhola. Letizia parece ter finalmente conquistado o posto de rainha.A postura "altiva" parece ter ficado no passado. O comportamento adotado pela mulher de Felipe VI não deixa dúvidas de que melhorou, e muito, a forma de estar em público.As imagens são muitas e Letizia mostra-se "tranquila e segura" ao lado do marido nos atos oficiais.Devido à mudança de atitude e comportamento, a rainha de Espanha cancelou os serviços do designer de moda Felipe Varela, que foi muitas vezes responsável pelos visuais eleitos para as apresentações em público.Ao longo de 2019, Letizia optou por marcas estrangeiras "baratas e caras", causando furor em algumas aparições.Até as guerras com a sogra, Sofia, deixaram de ocupar as várias páginas de imprensa dedicadas à vida da realeza.