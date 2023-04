Espanhóis garantem: Relação de Ronaldo e Georgina está por um fio

a companheira se estará a tornar "egocêntrica". O atleta "acredita que [Georgina] mudou radicalmente a sua forma de ser e tornou-se excessivamente egocêntrica desde que ficou famosa".





Várias declarações proferidas por Gio na produção biográfica estarão no centro desta opinião de Ronaldo, embora algumas das mais recentes publicações feitas pela modelo no Instagram também tenham contribuído para tal.



Numa das últimas partilhas, Gio lembrou a compra do iate de luxo do casal, em 2020, embora tenha acabado por ser muito criticada na caixa de comentários, onde foi acusada de "ostentação".



Relembre-se que o casal tem dois filhos em comum Alana Martina, de cinco anos, e Bella Esmeralda, que completará um ano já amanhã, dia 18 de abril. Cristiano Ronaldo tem mais três filhos, Cristianinho, de 12 anos, e os gêmeos Matteo e Eva, de cinco.

A relação entre Cristiano Ronaldo, de 38 anos, e Georgina Rodríguez, de 29, poderá estar a atravessar uma crise, de acordo com a imprensa espanhola.Segundo o 'Mundo Deportivo', o motivo parece estar relacionado com a série 'Soy Georgina', disponível na Netflix, e com as atitudes da modelo que não têm agradado ao craque português.Cristiano Ronaldo considera que