Especialista faz leitura labial dos comentários do príncipe Harry na coroação do pai

oficial na celebração e foi apenas mais um dos convidados para o evento histórico.Contudo, todos os olhares do mundo estavam pousados nele e até uma especialista fez uma leitura labial para tentar identificar o que o duque de Sussex disse durante a celebração.Harry foi visto a conversar com Jack Brooksbank, membro da família real britânica, e até contou uma piada. Noutro momento, Brooksbank fez uma pergunta não identificada e Harry respondeu:O príncipe Harry chegou à Abadia de Westminster acompanhado das primas, a princesa Eugenie e a princesa Beatrice, e sentou-se na terceira fileira da área reservada para a família real. Assistiu a toda a cerimónia, mas assim que a mesma terminou oficialmente, saiu da abadia e foi apanhado por um motorista que o levou diretamente para o aeroporto de Heathrow.Menos de uma hora depois do fim da coroação, o príncipe foi visto a entrar no aeroporto, onde apanhou o avião de regresso aos Estados Unidos, uma vez neste mesmo dia o filho Archie celebrava o seu quarto aniversário.Recorde-se que o príncipe Harry não faz mais parte dos membros ativos da realeza britânica e mudou-se para os Estados Unidos com a mulher, Meghan Markle, e os filhos.