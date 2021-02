Espectadores do 'Big Brother' revoltados com Gonçalo Quinaz por voltar a quebrar regras

09 fev 2021 • 18:30

Quero ver se ele é castigado....Quinaz está constantemente a receber informação, ele joga com o que vem do exterior... castigo zero", "Continuem a passar pano. Era expulso na hora. Já mete nojo" ou "Ele é o lorde da casa. Anda com as costas protegidas. Que vergonha de voz. RUA Quinaz", são alguns dos comentários que se podem ler no Twitter.



Concorrente voltou a ter contacto com o exterior da casa da Ericeira.

está a ser alvo de atenções nas redes sociais após quebrar as regras do. Isto porque o concorrente voltou a ter contacto com pessoas do exterior da casa da Ericeira, esta terça-feira.Perante as advertências da voz do 'Big', que mandou os concorrentes irem para dentro da casa, o antigo jogador de futebol manteve-se no jardim.Os espectadores mais atentos do programa não demoraram a reagir e nas redes sociais divulgaram o vídeo do acontecimento, pedindo para o concorrente ser sancionado.