“Está a ser difícil”: Cristina Caras Lindas hospitalizada Ex-apresentadora partilhou com os seguidores que se encontra hospitalizada.

Cristina Caras Lindas, de 61 anos, partilhou com os seguidores que se encontra hospitalizada.



"Está a ser difícil, mas não é nada de grave. Parece que partilhar com quem gosta de mim me fará ter mais força", escreveu a ex-apresentadora.

