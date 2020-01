"Está com uma pata muito magoada mas apareceu": Fátima Lopes agradece apoio após encontrar cão

O cão de Fátima Lopes já apareceu. Depois da apresentadora ter assinalado o desaparecimento do animal de estimação, esta quarta-feira, hoje informou todos os seguidores da rede social Instagram, que o 'Brownie' já regressou.



"O Brownie apareceu!

Está com uma pata muito magoada e está agora a caminho do veterinário, mas apareceu!!! Obrigada a todas as pessoas incansáveis que nos ajudaram a procurá-lo! Assim que tenha notícias do estado dele, partilho convosco. Obrigada, obrigada, obrigada!". Foi desta forma que Fátima Lopes avançou aos seus seguidores que o fiel companheiro estava de regresso a casa.