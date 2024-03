Esta pode ser a doença que afeta Kate Middleton. Saiba aqui

Entretanto, começa a ganhar forma uma teoria que parece justificar qual é, afinal de contas, o estado de saúde da companheira de William.

Em Espanha, a

doença de Crohn

está a ser apontada por vários especialistas reais como o problema que afeta Kate Middleton.





um tipo de doença inflamatória intestinal crónica que causa inflamação do trato digestivo, podendo causar

dor, ser debilitante e, por vezes, até implicar risco de vida.

diarreia, dor abdominal do tipo cólica e perda de peso.

dores nas articulações e lesões da pele.

O mundo inteiro está preocupado com o que se passa com Kate Middleton.Depois de ter sido operada ao abdómen, a princesa foi afastada dos seus compromissos reais.A doença de Crohn éNa lista dos sintomas mais comuns constamPodem ocorrer também sintomas não relacionados com o aparelho digestivo, como

Infelizmente, a doença de Crohn não tem cura e poderá obrigar os pacientes a sujeitarem-se a várias cirurgias para complementar o acompanhamento terapêutico.



A cantora Anastacia, a atriz Shannen Doherty, o jogador da NBA Larry Nance Jr. e o comediante Pete Davidson são outras figuras conhecidas que foram diagnosticadas com este distúrbio.