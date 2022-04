"Está tudo bem. A vida continua": Irmã de Ronaldo quebra silêncio sobre morte do sobrinho

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez com os filhos

Carolina Marques Dias

Elma Aveiro, irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, quebrou o silêncio após a morte do sobrinho e revelou qual o estado de espírito da família neste momento difícil. "Está tudo bem, graças a Deus. A vida continua e temos de cuidar dos que cá estão", afirmou a empresária madeirense nas suas redes sociais, quando questionada pelos seguidores.Desde o anúncio de que um dos gémeos de Ronaldo, de 37 anos, e Georgina, de 28, tinha morrido no parto, no passado dia 18 , o internacional português e a família têm estado resguardados. No comunicado que emitiram a anunciar a morte do menino, o madeirense e a modelo espanhola pediram privacidade e é isso que tem acontecido.Como forma de fugir a este momento de dor, o jogador tem estado dedicado aos treinos. Esta quinta-feira à noite, o Manchester United joga frente ao Chelsea e o internacional português é um dos convocados. No jogo do passado fim de semana, diante do Arsenal (3-1), Ronaldo dedicou o único golo da equipa ao seu ‘anjinho’.Recorde-se que CR7 não se tem mostrado indiferente ao apoio que tem recebido dos seguidores e, nas suas redes sociais, já deixou mensagens de agradecimento.