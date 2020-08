Estado de saúde da filha de Alberto do Mónaco agrava-se: "Continuo a piorar"

Jazmin Grace Grimaldi foi hospitalizada após o seu estado de saúde se ter agravado nos últimos dias. Depois de ter sido diagnosticada com Covid-19, a filha mais velha do Príncipe Alberto do Mónaco partilhou a novidade nas redes sociais.

A jovem de 28 anos explicou, esta quarta-feira, que foi internada após os sintomas terem piorado. Apesar disso, Jazmin já se encontra em casa a recuperar.

"Sou uma mulher forte, uma sobrevivente. Estou feliz por dizer que saí do hospital e estou agora em casa, nesta estrada sinuosa para a recuperação. Contudo, fui internada no fim de semana porque os meus sintomas continuam a piorar", afirmou.

A jovem explicou que desenvolveu uma "erupção cutânea semelhante à varicela" e que continuou a ter "dores no corpo, com dores mais fortes nos pulmões, febre e enxaquecas".

Jazmin revela ainda que fez uma série de exames e foi medicada. "Os médicos ainda estão a perceber (o vírus) e confessaram que já viram casos semelhantes ao meu. Estou frustrada e só quero que o meu corpo encontre paz e conforto. A dor é tão desconfortável e debilitante que não há nada a fazer a não ser descansar", acrescentou.

"O vírus da Covid-19 é tão forte e misterioso (…) Ouve o teu corpo. Protege-te para protegeres os outros", rematou.



Recorde-se que o Príncipe Alberto também esteve infetado com a covid-19, contudo já está recuperado.