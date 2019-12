Estado de saúde da mulher de Passos Coelho agrava-se

osteossarcoma (tumor ósseo maligno muito agressivo) num joelho, a situação clínica da mulher de Pedro Passos Coelho continua a inspirar muitos cuidados. Segundo o site FLASH! Ao longo dos últimos anos, Pedro Passos Coelho e a mulher têm tido a vida em suspenso devido à saúde da fisioterapeuta, de 54 anos. O problema foi-lhe detetado em novembro de 2014 e em fevereiro Laura foi operada com sucesso, mostrando-se em franca recuperação, depois de ter feito sessões de quimioterapia.Durante a luta, Laura sempre se mostrou confiante na cura, mas no lançamento da biografia do marido, com quem tem uma filha em comum, não escondeu os seus maiores receios., disse.Laura afirma que, ao longo dos anos, tem passado por vários processos e estados de espírito, sem nunca baixar os braços.Laura Ferreira, recorde-se, é mãe da filha mais nova Júlia de 12 anos. É ainda mãe de Teresa, de 23 anos, de uma relação anterior.