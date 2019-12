Estado de saúde de Ângelo Rodrigues mais grave do que ator faz crer

Ângelo Rodrigues e Cristina Ferreira

Rute Lourenço

Entrou no estúdio de ‘O Programa da Cristina’ pelo próprio pé e quando a anfitriã o questionou sobre as muletas respondeu prontamente: "Já foram." No entanto, parece que , afinal, Ângelo Rodrigues, de 32 anos, continua a depender de muletas para andar e, depois disso, já foi várias vezes visto a caminhar com apoio."Apesar de o Ângelo ter tentado aligeirar as coisas, o caso dele é grave. É uma recuperação difícil e não é do dia para a noite que ele vai voltar a andar normalmente e a ter uma vida normal", começa por contar uma fonte que tem acompanhado de perto o processo, acrescentando que o ator tem pela frente "trabalho duro para muitos meses".Até à recuperação total, um regresso às novelas estará em suspenso. "Ele pode fazer coisas pontuais, mas nada que exija uma presença diária. Até porque ele tem de fazer fisioterapia durante grande parte do dia e no restante tempo ainda tem exercícios para fazer em casa".O ator, recorde-se, foi operado sete vezes na sequência de complicações decorrentes de uma injeção de testosterona.