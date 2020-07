Estado de saúde de Kate Middleton preocupa William

Opríncipe William está cada vez mais preocupado com o peso e a saúde de Kate Middleton, isto depois da sua última aparição pública pós-pandemia em que a duquesa apareceu visivelmente mais magra.O casal fez uma visita ao Hospital Queen Elizabeth e, segundo a publicação ‘Life & Style’, terá mesmo originado uma onda de preocupação por Middleton., disse uma fonte anónima que revelou que, entre os compromissos reais e a vida familiar com três filhos para cuidar, a duquesa não tem tido mãos a medir., continua a mesma fonte.É verdade que a Kate Middleton tem passado a imagem de uma mulher organizada e pronta para qualquer situação, mas a realidade não será bem assim., avança ainda aquela fonte.Alguma imprensa avança também que William já terá mesmo tido uma conversa privada com a avó, a rainha Isabel II, a fim de aliviar o mais possível a agenda da mulher.Diz-se ainda que William estará a programar umas férias a dois para levar Kate a tirar uns dias de descanso e que já teria mesmo pedido à sogra para ficar a tomar conta das crianças.Estas notícias surgem numa altura em que Kate Middleton foi muito elogiada na imprensa britânica pelo facto de usar as suas próprias joias, revelando independência da casa real. Segundo um especialista em assuntos de realeza,E avança: