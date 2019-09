Estado do ator Ângelo Rodrigues inspira cuidados

Internado no hospital, ator desenvolveu agora um problema no olho esquerdo.

Ângelo Rodrigues, de 32 anos, continua a inspirar cuidados e o ator encontra-se em isolamento no Hospital Garcia de Orta, em Almada.Tal como ojá havia noticiado, Ângelo apanhou bactérias multirresistentes e apresenta-se febril, situação que está a ser acompanhada com cautela pela equipa médica.Também a infeção [que se estendia desde o pé esquerdo à zona lombar] está novamente ativa, depois de a primeira cirurgia plástica não ter corrido como o previsto. Na operação foi implantada pele sintética na perna do ator - que ajudaria à regeneração dos tecidos - mas houve uma rejeição da mesma.Segundo oapurou, não houve evolução relativamente ao problema no olho esquerdo de Ângelo, que levou a que fosse acompanhado pela unidade de Oftalmologia.