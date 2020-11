Estala polémica sobre divórcio de Trump: "A Melania não esconde que se sente miserável"

Os últimos anos foram particularmente difíceis para Melania Trump, que teve de lidar com os depoimentos de dezenas de mulheres a revelar casos de assédio do seu marido, com confissões embaraçosas, como a da atriz pornográfica Stormy Daniels, que descreveu uma noite de sexo [que diz ser a pior da história] com Trump, um ano após o casamento com Melania. “Ela não esconde de ninguém que se sente miserável e infeliz”, disse uma amiga da ex-modelo à ‘US Weekly’, acrescentando que se o casamento já estava mal antes de Trump chegar à Casa Branca, as “constantes humilhações” a que foi sujeita durante o mandato do marido terminaram com a réstia de sentimentos que ainda poderia existir.









Agora, segundo o ‘Daily Mail’, a antiga primeira-dama dos EUA está a contar os minutos para um divórcio que se prevê milionário e que promete fazer correr muita tinta.

No entanto, a ex-modelo, de 50 anos, nascida na Eslovénia, promete não fazer a vida fácil ao marido, de 74.





Obrigada a silêncio



Antes do casamento, Melania assinou um acordo pré-nupcial [revisto quando Trump foi eleito presidente] e que define os acordos do divórcio. Além dos milhões a receber, Melania, que tem um filho em comum com o ex-presidente dos EUA, está obrigada a sigilo absoluto, assim como aconteceu com as anteriores companheiras de Trump.





Certo é que esta separação sairá bem mais cara ao político, com uma fortuna avaliada em 2,6 mil milhões de euros. No divórcio com Marla Maples desembolsou 1,7 milhões de euros e à segunda mulher, Ivana, pagou 11,8 milhões. Especialistas afiançam que Melania terá de receber muito mais.



Sexo "menos impressionante"

A atriz pornográfica Stormy Daniels descreveu o sexo com Trump como o “menos impressionante” que já teve e descreveu ainda o pénis do antigo presidente dos Estados Unidos como “incomum”.