“Estamos separados há dez meses”: Yannick Djaló anuncia fim da relação com Daisy Gonçalves

“A vida é feita de vivências, de felizes acasos, de memórias, decisões e escolhas. Da mesma forma que partilhei o começo e o desenrolar da relação e dos momentos proporcionados com a Daisy Gonçalves, é com o mesmo respeito que entendo que chegou o momento de vos comunicar que estamos separados, há já 10 meses.” Foi desta forma que Yannick Djaló anunciou o fim da relação com Daisy Gonçalves.A rutura aconteceu por mútuo acordo, “após um período de reflexão”. No mesmo comunicado, o ex-futebolista desejou felicidades à empresária angolana.

Mais tarde, foi a vez de Daisy reagir à publicação do ‘ex’. A empresária ficou surpreendida e achou “desnecessário” a manifestação pública de Djaló, que gerou uma onda de comentários online. Recorde-se que, antes, Djaló manteve um casamento com Luciana Abreu, de quem tem duas filhas.