"Estava a tremer por todos os lados", diz Ana Marta Ferreira sobre cenas de sexo

01:30

Débora Couceiro e Miguel Azevedo

Apesar de se assumir "confortável" com o seu corpo, foi "a tremer por todos os lados" que Ana Marta Ferreira gravou cenas íntimas com Lourenço Ortigão na série da SIC ‘O Clube’, em exibição na Opto. "O difícil foi simular as relações sexuais", revelou no programa ‘What’s Up?’, da SIC, numa conversa escaldante e sem tabus para assinalar o Dia Internacional do Fetiche. Convidada de Carolina Patrocínio, a atriz de 27 anos fez revelações únicas sobre a série e sobre si."Eu nunca fiz uma cena de sexo nem numa novela", disse Ana Marta Ferreira, que se estreou agora em cenas íntimas com Lourenço Ortigão. "Dou-me superbem com o Lourenço e mesmo assim estava a tremer por todos os lados, e ele também. Fiz outras em que [o nervosismo] ajudou à cena... e ficou bem. Mas é muita exposição e já nem é a parte da nudez, são os movimentos, sons", contou a atriz - que pode ser vista também na novela ‘A Serra’ - que revelou que gravaram cenas em que estava "só de cuecas".Questionada sobre se depois da série houve uma maior libertação sexual, a atriz respondeu que sim. "Fiquei a sentir-me muito mais à vontade depois de ter feito, fiquei mais soltinha", disse. Ao longo do programa, Ana Marta Ferreira, junto da atriz Carolina Torres, contou curiosidades sobre a série, inclusive que um ator "já se deixou levar" mais do que devia (mas nunca revelou o nome).