“Este concerto é uma reunião de família”: David Carreira sobre último espetáculo da tour

David Carreira

Foto: José Reis/Movephoto

01:30

David Carreira deu este sábado o último concerto da digressão, que celebra os 10 anos de carreira, na Super Bock Arena, no Porto. “É um momento especial. É um tour muito especial também, pelos 10 anos de carreira porque surge depois desta pandemia”, disse o cantor ao CM.



“Este concerto não é um concerto normal, é uma reunião de família, é uma reunião de amigos”, referiu ainda sobre o espetáculo que encerrou a digressão “maravilhosa”. O concerto aconteceu um dia antes da Gala dos Sonhos, um momento de homenagem à irmã, Sara Carreira, que morreu em dezembro de 2020, e no qual a família vai subir ao palco para apresentar um tema inédito escrito pela artista, ‘Só Tu Me Fazes Bem’. “Vai ser uma surpresa”, disse David Carreira ao Correio da Manhã.