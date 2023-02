Esther Cañadas tem doença crónica

02 fev 2023 • 18:21

No programa de televisão espanhol 'Las tres puertas', Esther Cañadas revelou o porquê do seu desaparecimento repentino.Com uma das belezas mais cobiçadas dos anos 1990 e 2000, a modelo, atualmente com 45 anos, revelou que sofre de vasculite, uma doença autoimune que consiste na inflamação dos vasos sanguíneos. No caso de Esther Cañadas, a doença afetou-a tanto a nível físico como psicológico., disse. Para além disso, a modelo referiu que o nível de stress que sentia na vida profissional agravou o seu estado de saúde, pelo que decidiu afastar-se da carreira na moda.O ícone da moda mundial afirmou também que a doença mudou a forma como passou a viver a vida: