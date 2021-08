Estilista Fátima Lopes recarrega energias em Porto Santo Estilista chegou ao destino há alguns dias e não tem poupado nos elogios à beleza do local.

Depois de um ano repleto de trabalho, Fátima Lopes elegeu a ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, para as suas férias de verão. A estilista chegou ao destino há alguns dias e não tem poupado nos elogios à beleza do destino. “Na minha ilha dourada perfeita”, adjetivou quando aterrou em Porto Santo.



Embora já tenha percorrido vários países, Fátima Lopes partilhou com os seguidores que a sua praia preferida fica sediada na ilha de Porto Santo. “As férias perfeitas na minha praia favorita”, confessou nas suas redes sociais.

