Estilista irreverente, Vivienne Westwood, morre aos 81 anos

01:30

Ana Maria Ribeiro

Ousada, original e impossível de imitar. Vivienne Westwood, a estilista que concebeu a t-shirt dos Sex Pistols com uma imagem de Isabel II de alfinete nos lábios, morreu esta quinta-feira, em Londres, aos 81 anos.Nascida a 8 de abril de 1941 em Inglaterra, começou a destacar-se na década de 1970, com a criação de vestuário andrógino, t-shirts panfletárias e uma atitude irreverente contra o sistema. Em 1971, abriu a primeira loja, com o namorado, Malcolm McLaren, agente dos Sex Pistols, banda para a qual ela criava ‘figurinos’. A sua primeira coleção em nome próprio foi apresentada dez anos depois.O impacto das criações de Westwood foi tal que, em 1992, Isabel II a condecorou com a Ordem do Império Britânico e em 2006 com o título de Dama. Nos últimos anos, a moda interessava-lhe pouco e dedicava-se a causas humanitárias e à defesa do ambiente. As gerações mais novas recordam-na como a criadora do vestido de noiva de Carrie Bradshaw, de ‘Sexo e a Cidade’.