Estilista Joel Alvarez cria tendência sensual e inédita

01:30

A passerelle da New York Fashion Week, em Nova Iorque, viveu um momento nunca antes visto. Várias modelos com corpos bastante diversificados desfilaram com confiança na passerelle da Fundação Angel Orensanz apenas usando fita adesiva no corpo.Esta ideia ousada foi criada pelo estilista Joel Alvarez, criador do Black Tape Project, que apresentou a sua coleção picante para o outono de 2024. Diga-se de passagem que este é um desfile impróprio para cardíacos, uma vez que as modelos com corpos sensuais, apenas tinham fita corporal, em tons de preto, verde néon, branco e rosa bebé, que cobriam somente as partes íntimas dos seus corpos destacando as suas curvas naturais.Durante o desfile, o criador desta tendência mostrou-se a "vestir" uma das modelos em plena passerelle. O conceito único de Joel Alvarez permitiu que viajasse por 42 países e trabalhasse com inúmeras revistas, entre elas a ‘Maxim’ e a ‘Playboy’. Este estilista que nasceu e cresceu em Miami, já trabalhou inclusive com várias celebridades, tais como Billy Ray Cyrus e Afrojack, bem como com grandes casas noturnas em Miami e Ibiza.Contudo, o estilista não limita a sua arte aos corpos das suas modelos. Joel Alvarez já usou esta arte para decorar carros de luxo.