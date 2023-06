Estilista Nuno Baltazar vende peças para pagar dívidas Catarina Furtado usou vários modelos da autoria do estilista.

Cerca de 400 peças de autoria de Nuno Baltazar estão à venda em leilão eletrónico no âmbito do processo de insolvência decretado em março de 2022 por dívidas a vários credores, revelou o ‘Público’. Vestidos, sapatos e acessórios estão disponíveis em lotes que vão dos 8,50 euros até aos 182,75 euros. O conjunto das criações originais do estilista está avaliado em 26 mil euros. As peças de Nuno Baltazar eram vistas em vários eventos de moda e usadas por apresentadoras, como Catarina Furtado.