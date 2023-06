“Estou à espera que a poeira assente”: Daniela Melchior prepara-se para integrar novo projeto

Daniela Melchior, de 26 anos, diz que está “à espera que a poeira assente” para decidir que projeto vai abraçar a seguir, admitindo, no entanto, que já tem “várias propostas em cima de mesa”. A declaração é feita em entrevista ao jornal ‘WWD’.Tendo ganho visibilidade internacional graças a filmes como ‘Esquadrão Suicida’, ‘Velocidade Furiosa 10’ ou ‘Guardiões da Galáxia’, diz que o percurso “tem sido impressionante”, que quando começou a trabalhar como atriz achou que “tal nunca seria possível” e desabafa sobre as limitações do cinema português. “Em Portugal não temos efeitos especiais, temos orçamentos mais reduzidos, por isso é tudo sobre as representações”, revela.

A atriz admite ainda que não imaginava que os fãs estivessem tão atentos ao que vai fazer a seguir.