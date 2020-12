"Estou a viver do dinheiro que tenho guardado", revela Leonor Poeiras

Leonor Poeiras

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

A guerra de Leonor Poeiras com a TVI está para durar. A apresentadora continua inconformada com o afastamento do canal e decidiu avançar para a Justiça. "Foi com imensa tristeza e injustiça que vi o que me foi feito. Fui ‘despedida’. Questionam-se: ‘Como foste despedida se não tinhas nenhum contrato?’. São 17 anos a trabalhar em exclusivo para o canal. Não tomava nada por garantido. [A TVI] não me deu outra solução que não fosse recorrer à via judicial", revelou em conversa com Rita Ferro Alvim, no podcast ‘N’A Caravana’.As afirmações polémicas imputadas aos responsáveis do quarto canal não foram bem recebidas pelos amigos da comunicadora, que tentaram demovê-la. "Tive pessoas próximas que ficaram chocadas com a minha denúncia. Disseram-me: ‘Não devias tê-lo feito. Estás a fechar portas’. Fiquei surpreendida", explicou, sublinhando que antes de expor a sua situação teve "medo", mas optou por denunciar o desagrado para com a estação.Há cerca de sete meses sem trabalho e ordenado, Leonor começou a negar os pedidos do filho António, fruto da relação com Miguel Braga. "Digo-lhe: ‘Não te vou comprar uma coisa de 60 euros. Neste momento, não estou a receber nenhum ordenado’. Se estou a viver do dinheiro que tenho guardado não seria inteligente comprar uma coisa supérflua", completou.Leonor Poeiras revelou, ainda, que tentou negociar a saída da TVI com os novos responsáveis da Media Capital, empresa que detém o quarto canal (em que se inclui a apresentadora Cristina Ferreira - com 2,5% do capital). "A nova administração da TVI não quis falar comigo. Tentei tudo. Estou de consciência tranquila."