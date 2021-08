“Estou apaixonada”: Marisa Liz confessa amor por Diogo Branco

01:30

Já não há dúvidas: Marisa Liz está mesmo a viver um romance com o ator Diogo Branco. Depois de terem partilhado fotos juntos, agora a cantora de 38 anos confirmou-o no podcast ‘N’a Caravana’, de Rita Ferro Alvim. "Eu acho que pensas sempre [após a separação]: ‘Eu nunca mais vou voltar a amar, desta forma’, ‘Eu nunca mais vou ter uma relação’... E depois as coisas acontecem! O amor vem ter contigo, se tu estiveres aberta a isso", começou por afirmar a artista.Embora não tenha dado muitos detalhes sobre o romance, a vocalista dos Amor Electro deu pistas sobre a fase feliz que está a viver ao lado de Diogo Branco. "Estou apaixonada pela vida, no seu geral", confidenciou, tendo piscado o olho para câmara.Marisa Liz, mentora do ‘The Voice Portugal’ (RTP), separou-se de Tiago Pais Dias (ver caixa), com quem esteve durante 18 anos, em janeiro do ano passado. O ex-casal de músicos tem dois filhos em comum, Beatriz e João Tiago.Também Diogo Branco se divorciou. O ator da novela ‘Amar Demais’, da TVI, casou-se, em 2014, com Rita Rodrigues, com quem tem uma filha, Ema, de quatro anos. Mas o divórcio aconteceu quatro anos depois, em 2018, quando a filha de ambos tinha um ano.Marisa Liz falou, ainda, sobre o fim do seu casamento. "Eu e o Tiago [Pais Dias] somos amigos e aprendemos muito durante 20 anos. Trouxemos ao de cima o melhor de cada um e há alturas em que começas a necessitar de outras coisas", disse.