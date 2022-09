“Estou no processo de aceitação”, diz Mia Rose sobre inseguranças com a imagem

Cantora afirma que nunca pensou que o seu corpo mudasse tanto depois do nascimento do filho, Mateus, em 2018.

Vânia Nunes

Mia Rose, de 34 anos, partilhou nas redes sociais um conjunto de fotos suas em lingerie para fazer um desabafo sobre as suas inseguranças com a imagem desde que foi mãe de Mateus, em 2018. “O meu corpo mudou como nunca achei que pudesse mudar. Olhava-me ao espelho e não me reconhecia, e para ter um corpo ‘parecido’ com o que tinha antes tinha de me esforçar o dobro no ginásio e controlar ainda mais a alimentação. Percebi rapidamente que não era sustentável. Estava saudável independentemente dos quilos e flacidez que ganhei e ao combater isso estava a destruir a minha saúde mental em tantos aspetos, e o meu corpo ressentia…”, começou por partilhar, sobre a fase mais difícil que atravessou.