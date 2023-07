“Estou numa fase boa da minha vida”, garante João Moura Caetano Cavaleiro e Luciana Abreu surgiram juntos e, pela primeira vez, o alentejano falou sobre a relação.

João Moura Caetano, de 39 anos, surgiu pela primeira vez ao lado de Luciana Abreu, de 38, num evento público. O casal escolheu a apresentação da corrida de touros que está agendada para 7 de setembro, no Campo Pequeno, em Lisboa.



Neste evento, o cavaleiro deu uma entrevista à CMTV, na qual foi questionado sobre o impacto que as relações amorosas dos profissionais tauromáquicos com figuras mediáticas têm tido na popularidade desta atividade. E respondeu: “No meu caso, sinceramente, nem penso nisso. É uma coisa que me passa um bocadinho ao lado, estou com quem estou por outros motivos, nada por esses, mas se contribuir em alguma coisa positivamente para o bem da tauromaquia, fico feliz. Estou numa fase boa da minha vida.”

