“Estou rendida a Portugal”, diz Sara Carbonero após luta contra o cancro

Carolina Cunha

Um ano após ter revelado que estava a travar uma batalha contra um cancro nos ovários, Sara Carbonero protagonizou uma produção para a ‘Elle’ espanhola.Ainda a recuperar do ciclo de tratamentos, esta foi a primeira produção em que mulher de Casillas surge com a nova imagem com a qual se mostra confiante.Numa entrevista intimista, a jornalista, de 36 anos, desvendou que aprendeu a aproveitar o "presente" e a desfrutar os "pequenos prazeres da vida". Sobre a vida no Porto, mantém a paixão pela cidade que a acolheu de braços abertos. "Estou rendida a Portugal, a esta cidade e ao seu povo. Mas não será definitivo e sei que, quando chegar a hora de voltar, o farei com entusiasmo."