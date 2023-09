"Estou super arrependida": Liliana Filipa diz que já não gosta de algumas alterações que fez ao corpo Influencer já fez uma rinoplastia, um aumento mamário e um preenchimento labial.

Liliana Filipa, de 29 anos, assume que é uma mulher preocupada com a imagem e confessa até que já recorreu a algumas cirurgias estéticas. A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos 7’ revelou que já fez uma rinoplastia, um aumento mamário e um preenchimento labial, intervenções que partilhou com os seus seguidores na altura. "Se é possível mudarmos algo, porque não? Só temos uma vida. Sou superapologista de alterarmos o que tivermos que alterar", disse a influenciadora digital durante uma conversa com Júlia Pinheiro.



Algo que se arrepende de ter feito são as tatuagens. "Tirava todas. Aliás, vou tirar todas. Estou super arrependida. Já não gosto, já não me identifico", assumiu Liliana.

