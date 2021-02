“Estou tranquila e em paz”: Noiva de Vítor Baía assume adorar estar grávida

Andreia Santos

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Em contagem decrescente para o nascimento de Matilde, Andreia Santos não podia estar mais feliz. A noiva de Vítor Baía assume que adora estar grávida, no entanto, não esconde a ansiedade por ter a filha nos braços. "Já fiz 38 semanas, estou a chegar às 39, por isso pode nascer a qualquer momento, estou nas mãos de Deus", começou por dizer ao CM, divertida. "Estou tranquila e em paz à espera do momento", garantiu.Nas redes sociais, a nutricionista de 35 anos partilhou uma imagem em que se mostra com a mala já preparada para seguir para o hospital. "Apesar de ter a mala da maternidade pronta há várias semanas, sinto que o dia está cada vez mais próximo. Ansiosa por te abraçar, Matilde."Antes disso, Andreia Santos brindou os seguidores com uma foto sua, sem roupa, a preto-e-branco, com a barriga em destaque. Trata-se de uma sessão que fez com o fotógrafo André Brito para o The Belly Project. "Lembrança tão bonita destes nove meses da minha vida. Adoro estar grávida e a poucos dias do nascimento da Matilde já começo a sentir saudades de a ter dentro de mim, com os nossos corações a baterem em uníssono", escreveu, na legenda, acrescentando: "Guardarei estas fotos com especial carinho pois