"Estou triste e muito desiludido", diz Nuno Homem de Sá Cinha Jardim respondeu ao ator, que criticou os comentadores do ‘BB’.

Nuno Homem de Sá mostrou a revolta no ‘Extra’ do formato da TVI

Nuno Homem de Sá marcou presença na passada sexta-feira no programa ‘Big Brother - Extra’ (TVI) e discutiu em direto com Cinha Jardim, que é comentadora do formato. "Estou perplexo, triste e muito desiludido com o painel de comentadores e com a linha editorial deste programa, que não hesitaram em arrastar pela lama a dignidade de duas pessoas que estão ali dentro", disse o ex-concorrente do reality show, referindo-se a ele e à namorada, Frederica Lima, que ainda está a participar no formato.



Cinha Jardim não gostou do comentário do ator de 60 anos e expressou a sua revolta. "O Nuno não aceita nenhuma crítica, ele está no seu direito de não aceitar. Ele, quando muito, não gosta de aqui estar, não venha, o problema é dele, agora nós estamos aqui, somos pagos para comentar. Tudo aquilo que eu tiver a certeza que estou a sentir, é o que vou dizer", afirmou a socialite. Também a comentadora Helena Isabel lançou ‘farpas’ ao artista.

