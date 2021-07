Estreia na TVI vale dois mil euros por mês à filha de Maria Cerqueira Gomes

Cristina Ferreira escolheu Francisca Cerqueira Gomes através de um casting

Vânia Nunes

Francisca Cerqueira Gomes, conhecida por Kika, estreou-se na representação com a novela ‘Festa É Festa’, da TVI, e, pela sua prestação, leva para casa ao final do mês cerca de dois mil euros. A informação é avançada pela revista ‘TV Guia’, que acrescenta que, apesar de ser uma quantia elevada para uma jovem de 18 anos a iniciar-se no mercado de trabalho, é das mais baixas a ser pagas entre o elenco da trama.Ainda de acordo com a publicação, a filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes tem usado o salário para pagar aulas particulares de arte dramática.A modelo está empenhada em vingar no pequeno ecrã, depois da chuva de críticas que recebeu após ter sido tornado público que o seu nome foi escolhido através de um casting por Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento da TVI. Nomes do teatro e da televisão, como Lídia Muñoz, neta de Eunice Muñoz, ou Margarida Bakker, filha de Alexandra Lencastre, insurgiram-se contra o facto de rostos da moda e das redes sociais estarem a ser preferidos em detrimento de estudantes de representação ou atores com experiência."Foi um choque , não estava à espera. Mas, depois, é não ouvir, não ligar às críticas e só dar atenção aos que estão ao meu lado", reagiu, mais tarde. Kika ia ser protagonista, mas após a polémica ficou com um papel secundário.