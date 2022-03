Estrela da culinária e da TV morre aos 77 anos Chef Michel ensinou os portugueses a cozinhar com os seus programas e foi o primeiro no País a conquistar uma estrela Michelin.

O chef Michel da Costa, que se celebrizou em Portugal com os seus programas de culinária na RTP, nos anos 70 e 80, e mais tarde na SIC, na década de 90, morreu ontem, aos 77 anos. A notícia foi avançada por um dos filhos, Olivier da Costa, sem revelar as causas da morte. “Foste hoje e foi melhor assim, fica a memória dos teus dias de glória e de família e é como eu gosto de me lembrar de ti. Podíamos ter sido muito fortes juntos, mas o destino decidiu irmos cada um para seu lado. Ficas na minha memória como o melhor chef de sempre em Portugal, um mentor e um professor. Je t’aime, papa, RIP”, escreveu o empresário da restauração.



Nascido em Marrocos e naturalizado português, Michel da Costa estudou Hotelaria em França. Em Portugal foi o primeiro a receber uma estrela Michelin, um feito que lhe valeu o convite para organizar o banquete da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. Em 1998 foi responsável pela mesa de 5040 metros que colocou a inauguração da Ponte Vasco da Gama no ‘Livro de Recordes do Guinness’, com uma feijoada que serviu mais de 15 mil pessoas. Em 2012 foi detido no seguimento de um mandato europeu emitido por França por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

