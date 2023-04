Estrela da Netflix encontrada morta em casa

a agência S Team, pediu a todos que. "A nossa Chae-Yul era muito trabalhadora. Era uma amiga boa e sincera. É difícil descrever em palavras o quão incrível era como atriz", acrescentou o responsável pela agência.

Além de 'Detetive Zombie', a atriz sul-coreana participou também na série 'Not Done My Best' e no filme 'Deep'. Jung Chae-yul preparava-se para integrar o elenco de 'Wedding Impossible'.