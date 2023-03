Estrela da RTP volta a arrasar aos 50 anos

Uma fotografia da “namoradinha de Portugal” está a dar que falar, devido à excelente forma física que apresenta com meio século de vida.

Catarina Furtado

A beleza de Catarina Furtado, aos 50 anos, continua a dar que falar. A idade parece não passar pela "namoradinha de Portugal" e a prova disso é a fotografia que partilhou nas suas redes sociais, onde revelou que ia estar em mais uma edição da Moda Lisboa.Uma imagem que evidencia a sua elegância, e quem não ficou indiferente a esta partilha foram os seguidores da apresentadora, que não pouparam nos elogios à sua excelente forma física. Entre eles, destacaram-se as palavras de outros rostos bem conhecidos dos portugueses, como Mariana Monteiro, Diana Pereira, Sofia Cerveira, Vanessa Oliveira ou Teresa Tavares.Com um sorriso cativante, o rosto de menina está lá, bem como o sinal que tem no queixo, a imagem de marca.Apesar de ser uma das mulheres mais bonitas e desejadas de Portugal, Catarina Furtado é casada há mais de 15 anos com o ator João Reis, de 58. O casal tem dois filhos em comum, Maria Beatriz, de 15 anos e João Maria, de 13.