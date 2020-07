Estrela da série Glee desaparece no lago e filho é encontrado sozinho em barco

A atriz da série Glee Naya Rivera, de 33 anos, desapareceu durante a tarde da última quarta-feira durante um passeio de barco com o filho de quatro anos.

A estrela da série americana terá alugado um barco para passear com o filho Josey, de quatro anos, horas antes de desaparecer no Lago Piru, na Califórnia. O alerta foi dado quando a atriz não devolveu o barco à hora estipulada. Assim que o alerta foi dado, iniciaram-se as buscas, por terra e pelo mar, entretanto suspensas ao cair da noite.

As autoridades encontraram o menino a dormir sozinho dentro do barco, assim como o colete salva-vidas da atriz e a sua carteira. A criança terá dito à polícia que a atriz terá saltado para a água e não voltou, sendo que as autoridades acreditam que esta poderá ter-se afundado.

Até ao final do dia de ontem, não foram encontrados vestígios de Naya.

A última publicação da atriz Naya Rivera, na terça-feira mostrava uma fotografia com o filho, fruto do relacionamento com o ator Ryan Dorsey, que acusou a atriz de violência doméstica em 2017, tendo sido detida pelas autoridades no mesmo ano. As acusações foram posteriormente retiradas em 2018, a pedido de Ryan.