Estrela das doce Helena Coelho casa aos 60 anos Cantora trocou alianças com João Santos, com quem tem uma relação há quase 32 anos.

01:30

Helena Coelho é, oficialmente, uma mulher casada. A cantora de 60 anos subiu ao altar com o amor de longa data, João Santos, com quem mantém uma relação há mais de três décadas e de quem tem dois filhos. “No dia 5 de abril casei com o homem que amo e com quem vivo faz em junho 32 anos”, começou por escrever a artista nas redes sociais. “Foi dos dias mais felizes das nossas vidas. Agora é só continuar a amar como sempre amámos. O bolo foi feito pela nossa filha e os noivos são do casamento dos meus pais. Estamos felizes”, continuou, numa publicação que resultou em muitas mensagens de parabéns. Recorde-se que Helena Coelho, mais conhecida por Lena, fez parte das Doce, a primeira girl band portuguesa.

