Estrela de ‘50 Sombras de Grey’ vive em portugal

Mais uma celebridade apaixonada por Portugal. Depois de Madonna e Monica Bellucci, entre muitos outros, Jamie Darnon poderá estar a viver no país.O ator de ‘50 Sombras de Grey’, que esteve em Lisboa em 2022 para gravar o filme ‘Heart of Stone’, foi ‘apanhado’ por Rui Baptista, antigo concorrente do ‘Big Brother’ (2021, TVI), que fez questão de partilhar o momento nas redes sociais.

“Quando vais à mercearia ao lado de casa e descobres quem é o teu novo vizinho. Obrigado, Jamie”, lê-se na legenda de uma foto tirada em Sesimbra, na qual Rui Baptista posa junto do ator de 40 anos.