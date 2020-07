Estrela de ‘Glee’ desaparece em lago e deixa criança de quatro anos sozinha em barco

Na série ‘Glee’, Naya Rivera interpretou Santana, uma apoiante da claque do liceu McKinley, que escondia um segredo: a sua homossexualidade. Ao longo dos episódios, a postura agressiva da cheerleader foi apaziguada pela paixão por Brittany, companheira de danças.



Além da paixão secreta por mulher, Santana ocultou o talento para a música. Mais tarde acabou por integrar o grupo coral do liceu e atuar em competições. A série norte-americana ‘Glee’ estreou em 2009 e durou seis temporadas. Foi transmitida em mais de 60 países e tornou-se um sucesso entre os jovens.



Em 2013, a morte de Cory Monteith, de 31 anos, surpreendeu milhões de fãs da série ‘Glee’, na qual interpretava o galã Finn Hudson. O ator foi encontrado morto num quarto do hotel The Fairmont Pacific Rim, em Vancouver, no Canadá. A autópsia revelou que foi o consumo excessivo de drogas que matou o artista. A namorada, Lea Michele, protagonista da série juvenil norte-americana, ficou em choque com o desaparecimento do companheiro. “Foi muito difícil superar, precisei de lutar muito, mas voltei a ver felicidade no mundo”, disse a cantora em 2016, numa entrevista emotiva.



Em Portugal, a morte de vários atores que integraram o elenco da série ‘Morangos com Açúcar’, da TVI, também emocionou o público. Francisco Adam, que dava vida a Dino, chocou o País ao morrer num despiste de automóvel, em abril de 2006. A partida súbita de Angélico Vieira, integrante dos D’ZRT, no verão de 2011, num trágico acidente de carro, emocionou os portugueses, que até hoje lembram o eterno menino bonito da TV. Em 2014, Rodrigo Menezes, galã da ficção nacional, foi encontrado morto em sua casa. Na altura, tinha termino há cerca de um mês ‘O Beijo do Escorpião’, da TVI.