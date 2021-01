Melhor futebolista do mundo vai casar com a colega de equipa Toni Pressley.

Estrela do futebol Marta Silva anuncia noivado

Bianca Pereira

A estrela do futebol brasileiro Marta Vieira da Silva anunciou que se vai casar com a colega de equipa Toni Deion Pressley. Eleita pela FIFA como a ‘Melhor Jogadora do Mundo’ por seis vezes, a atleta brasileira recorreu às redes sociais para partilhar a novidade com os mais de dois milhões de seguidores . “Este é mais um capítulo da história que estamos a escrever juntas”, afirmou.









Conhecida como ‘Rainha do Futebol’, a jogadora, de 34 anos, prepara-se para subir ao altar com a companheira de equipa, Tony, de 30 anos. As duas conheceram-se em 2018 na equipa de futebol Orlando Pride, de Miami, nos Estados Unidos da América, e desde então nunca mais se largaram.

A discreta relação, só recentemente oficializada, ganhou visibilidade há um ano e meio, quando Pressley anunciou que foi diagnosticada com um cancro da mama. Sempre com a namorada a seu lado e após vários tratamentos, a jogadora norte-americana acabou por vencer a doença. Marta e Pressley partilham balneários, treinam juntas e vivem na mesma casa. Com o final da carreira a aproximar-se, a estrela brasileira divide o seu tempo a realizar diversas atividades. Além de ser uma voz ativa pelo movimento LGBT, a jogadora é embaixadora da boa vontade da ONU para as mulheres no desporto e protagoniza anúncios publicitários.