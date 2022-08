Estrela do Manchester United acusado de violência doméstica

01:30

Cai por terra a reputação da antiga estrela do Manchester United Ryan Giggs, que está a ser julgado por violência doméstica sobre a ex-namorada. Durante o julgamento, Kate Greville, que namorou com o craque três anos, disse que viveu "um inferno" e que foi a "escrava de todas as necessidades e ordens" de Giggs, que nega as acusações.









No quarto dia de audições, Kate contou um episódio ocorrido num hotel em Londres, em dezembro de 2019. “Atirou-me uma mala à cabeça com um computador lá dentro”. Citada pelo ‘The Sun’, a mulher revelou ainda que Giggs a pontapeou para fora da cama e a expulsou do quarto quando estava nua.

Confrontada com mensagens trocadas nos dias seguintes, a ex-companheira do jogador de 48 anos explicou que este a havia feito sentir-se culpada. “Fez-me sentir insegura e sentir que não podia ter um problema com o que aconteceu porque a culpa era minha”, disse ao juiz.