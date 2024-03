Estrela Novais enfrentava um cancro

O mundo da representação ficou mais pobre. Isto porque morreu Estrela Novais, esta quinta-feira, dia 7 de março, com 70 anos, de causas naturais, apesar de estar a lutar contra um cancro. A atriz iria completar 71 anos na próxima quarta-feira, dia 13 março., revelou Ricardo Castro ao Correio da Manhã, explicando como soube da situação., disse o ator dando conta que a atriz vivia sozinha e não tinha filhos.Ricardo Castro que era como umpara Estrela Novais contou-nos ainda que a atriz estava a enfrentar um cancro., disse o ator não sabendo bem em que zona estaria alojada esta doença oncológica, apesar de desconfiar que fosse na laringe., contou o ator., disse o ator notoriamente abalado.O ator conhecido por dar vida a Vasco, na série cómica 'Prédio do Vasco', recorda Estrela Novais como uma mulher, disse o artista., acrescentou ainda Ricardo Castro que também foi aluno de Estrela Novais., garantiu.Estrela Novais, era tia por afinidade do ator Ângelo Rodrigues e segundo Ricardo Castro. A última novela em que entrou foi em 'Amar Demais', na TVI, em 2020, onde também entrou Ricardo Castro., recordou o ator.