Estrela porno não quer Trump na prisão

Stormy Daniels e Trump

01:30

"Não creio que os seus crimes contra mim sejam dignos de prisão." É com moderação que Stormy Daniels - a estrela de filmes para adultos que está no centro do processo contra Donald Trump - reage a toda a polémica que tomou de assalto a atualidade política norte-americana. Em causa está a ocultação de pagamentos em dinheiro (suborno) que o ex-Presidente dos EUA lhe terá feito para a silenciar sobre um caso extraconjugal entre ambos.Em entrevista a Piers Morgan, transmitida no Fox Nation, Stormy Daniels afirmou mesmo que gostaria de testemunhar na eventualidade do caso chegar a julgamento. "Não tenho nada a esconder. Sou a única pessoa que tem dito a verdade", afirmou. A atriz pornográfica disse ainda que não "chegou tão longe para ter de recuar" e pagar uma indemnização a Trump, afirmando que isso seria como "pagar ao violador por sexo".Recorde-se que Donald Trump foi detido na passada terça-feira acusado de 34 crimes que envolvem falsificação de documentos, conspiração e suborno a Stormy Daniels. O caso remonta a 2016, quando Daniels tentou vender a vários meios de comunicação o relato de um caso que teria tido com Donald Trump em 2006, altura em que este já estava casado com Melania Trump.A atriz teria sido subornada com cerca de 120 mil euros, dinheiro esse que Trump terá registado depois, na sua contabilidade, como "honorários de advocacia". À entrada do Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova Iorque, Donald Trump declarou-se inocente.