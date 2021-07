Estrelas brilham na antestreia de ‘Bem Bom’

Foto: Bruno Colaço

01:30

André Filipe Oliveira

A antestreia do filme ‘Bem Bom’, que retrata o sucesso da girlsband Doce, decorreu na última sexta-feira, 2 de julho, no Capitólio, em Lisboa, e surpreendeu os convidados."Estamos muito felizes. Finalmente, as pessoas vão poder ver este filme", destacou Ana Marta Ferreira, que dá vida a Laura Diogo.Lena Coelho, integrante original da banda, marcou presença no evento e não escondeu a emoção por ver um período tão intenso da sua vida exposto no grande ecrã . "Tudo o que posso dizer é que amei o filme", destacou a atriz e cantora, que lamentou a ausência das colegas, Teresa Miguel , Fátima Padinha e Laura Diogo.Carolina Carvalho contou com o apoio da mãe e da avó. Bárbara Branco esteve acompanhada pelo namorado, José Condessa.‘Bem Bom’ é protagonizado por Ana Marta Ferreira, Carolina Carvalho, Bárbara Branco e Lia Carvalho. Chega às salas de cinema a 8 de julho.