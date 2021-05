Estrelas britânicas lesadas com negócio no Algarve

Anthony David McPartlin e Declan Joseph Donnelly

Foto: Reuters

01:30

Os apresentadores Anthony David McPartlin e Declan Joseph Donnelly, também conhecidos como Ant e Dec, responsáveis pela condução da versão inglesa do programa ‘Got Talent’, na ITV, estão entre os lesados do The Keys, nome do empreendimento imobiliário de luxo no Algarve, avança o ‘Negócios’. A eles junta-se, ainda, Phillip Schofield, outro rosto do canal britânico. No total, os três perderam cerca 7,5 milhões de euros no negócio, cujo promotor se converteu num dos maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos (CDG).









O empreendimento tinha prevista a construção de verdadeiras casas de sonho com piscinas, cinema e bar, entre outras mordomias, as suficientes para apaixonar a dupla britânica.

Desapontados com o falhanço do negócio, Ant, Dec e Schofield contrataram uma sociedade portuguesa de advogados para intentar uma ação judicial contra a CGD para conseguir reaver os milhões investidos. Caso avança agora para o Supremo Tribunal de Justiça.