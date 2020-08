Estrelas da bola já mostram rugas e cabelos brancos

Conheça os ícones do futebol nacional que revelam, sem pudores, as consequências do avançar da idade... “É sinal de experiência”

29 ago 2020 • 17:57

Considerados verdadeirosAfinal, o tempo passa por todos...Nuno Gomes, de 44 anos, provocou um verdadeiro alvoroço, na última semana, ao aproveitar um dos dias de férias para mostrar os "cabelos brancos". A antiga imagem do menino bonito do Sport Lisboa Benfica já lá vai, mas o antigo jogador não se importa.Pelo menos é o que tenta mostrar., diz. A verdade é que Nuno não é caso único. Vítor Baía, de 50 anos, que no passado conquistou milhares de adeptas graças ao cabelo comprido, de há uns para cá optou por um corte radical e assumiu os brancos. "completou.Jorge Calado, de 46 anos, Bruno Alves, de 38, e o técnico Jorge Jesus, de 66, também configuram na lista dos mais despreocupados com as notórias marcas do tempo. Um exemplo.