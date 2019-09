Estrelas da SIC reunidas em gala de apresentação da nova temporada

Na passada segunda-feira, as várias estrelas da SIC reuniram-se no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, na avenida da Liberdade, em Lisboa, para a apresentação da nova grelha da estação de Paço de Arcos, e deslumbraram na passadeira.Daniel Oliveira mostrou-se confiante com os projetos da nova temporada que estão por chegar.O evento ficou marcado por vários momentos: o 42º aniversário de Cristina Ferreira, celebrado em palco, o regresso de João Manzarra, com ‘A Árvore dos Desejos’, um programa no qual várias crianças fazem pedidos para alguém que querem fazer feliz, a apresentação da novela ‘Nazaré’, que estreou no mesmo dia, ou de ‘Terra Brava’, também ainda por estrear na ficção.A série líder de audiências ‘Golpe de Sorte’ também vai arrancar com uma nova temporada.Em palco, Ângelo Rodrigues foi homenageado.