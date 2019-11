Estrelas da televisão brilham sem roupa

Habituadas a dar cartas no mundo da televisão, Kelly Bailey, Ana Sofia Martins, Rita Pereira e Raquel Strada surpreenderam agora numa produção de moda marcada pela ousadia e sedução.Nas fotografias divulgadas nas redes sociais, as artistas têm em comum o facto de surgiram sem roupa num quarto ou numa casa de banho, destacando as joias que exibem.Os seguidores das atrizes e apresentadoras não pouparam elogios à sensualidade e excelente forma física que mostram, deixando inúmeros gostos e comentários nas publicações.Kelly Bailey, que chegou recentemente de uns dias no Brasil, onde esteve sem o namorado, Lourenço Ortigão, é a que está a fazer mais furor. Em menos de 24 horas, a sua fotografia conquistou mais de 82 700 seguidores.Rita Pereira, por seu lado, levou 67 300 fãs a deixarem-lhe gosto e a valorizarem o seu corpo, menos de um ano depois de ter sido mãe pela primeira vez.