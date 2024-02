Estrelas da TVI festejam aniversário com glamour e elegância

Cristina Ferreira

Foto: Duarte Roriz

01:30

Ainda não foi desta que Cristina Ferreira apareceu com o namorado na passadeira vermelha. Este domingo, na festa dos 31 anos da TVI, que se celebrou no Casino Estoril, a apresentadora foi sozinha à gala – de vestido roxo, nova cor de eleição e que tem sido associada à sua nova relação amorosa – e não deixou de sorrir, como é seu hábito. Até porque desfrutou de uma tarde de romance com o namorado, João Monteiro, num hotel de cinco estrelas em Cascais.









Numa gala recheada de estrelas, a TVI festejou o seu 31.º aniversário - um evento marcado por glamour e elegância - e foram muitas as caras do canal que desfilaram na passadeira vermelha. Fernanda Serrano, Matilde Reymão e Bruna Gomes foram algumas das figuras que mais brilharam.

Música e boa disposição não faltaram, até porque havia que esquecer as críticas feitas à cerimónia do ano passado, altura em que muitos acusaram a estação de ter pouca comida para disponibilizar aos convidados.